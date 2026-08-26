David visita a Feira da Ceasa e reforça compromisso com a pavimentação da BR-319

Ao visitar a Feira da Ceasa, localizada no início da BR-319, o candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante) lembrou que asfaltou um trecho da rodovia quando foi prefeito de Manaus e reafirmou a sua proposta de concluir a obra de pavimentação da estrada unindo recursos do Estado, bancada parlamentar do Amazonas, Câmara e Senado em parceria com o Governo Federal.

“Enquanto prefeito de Manaus, recuperei o trecho da BR-319 que fica dentro da cidade, entre a Bola da Suframa e a Feira da Ceasa. Como governador, vou convidar os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores para nos unirmos. Se cada parlamentar destinar 20% de suas emendas durante dois anos e mobilizarmos também as emendas de bancada, vamos asfaltar a BR-319. O que faltar, eu garanto com recursos do Governo do Estado para tirar o Amazonas do isolamento”, assegurou nesta quarta-feira, dia 26.





Exemplo da BR-174

Utilizar recursos não oriundos da União para pavimentar uma rodovia federal não apenas é possível, como já ocorreu na década de 1990, durante o governo de Amazonino Mendes (1939–2023).

“Na época, ao perceber que o Governo Federal não faria a estrada, Amazonino, então governador do Estado, assumiu a responsabilidade e pavimentou a BR-174. É possível fazer, já foi feito antes. Tudo é uma questão de querer e de ter boa vontade”, lembrou David.

Para David, a reconstrução da BR-319 deve ser tratada como uma pauta do Amazonas, acima de partidos, disputas eleitorais ou projetos políticos individuais.

Moradores e comerciantes

David percorreu a Feira da Ceasa e conversou com trabalhadores, comerciantes e moradores. O candidato destacou a importância estratégica da feira para o abastecimento da capital e para o escoamento da produção regional e afirmou que pretende melhorar as condições para o desembarque e a movimentação das mercadorias.

“Nós vamos resolver os problemas da atracação e do transporte dos produtos que chegam aqui pelo rio. Vamos fazer as adequações necessárias e melhorar esses serviços”, anunciou David.

David lembrou que a Feira da Ceasa foi reformada durante sua gestão como prefeito de Manaus. E citou mais obras realizadas no Mauazinho, zona leste.

Entregas

Entre janeiro de 2021 e março de 2026, a gestão de David na prefeitura de Manaus promoveu o recapeamento de 60 ruas na região. Na área da saúde, foram entregues as reformas da USF Mauazinho e da USF L-44. Atualmente, o bairro conta ainda com a USF Luiza do Carmo Ribeiro Fernandes.

Na educação, a David reformou e reinaugurou o Cmei Padre Luís Ruas e revitalizou a Escola Municipal Vila da Felicidade. David também ressaltou os investimentos em esporte, lazer e convivência, como o Ginásio Poliesportivo Menino Theylor e a Praça do Vovozinho, que recebeu campo, playground, academia ao ar livre, palco, banheiros e boxes comerciais.

Outra intervenção de destaque foi a recuperação da erosão na rua Manuel Ribeiro. No Parque Jardim Mauá, foi implantado um sistema de abastecimento de água tratada com mais de cinco quilômetros de rede, poço de 200 metros de profundidade e capacidade para produzir 120 mil litros de água por hora. A estrutura beneficia aproximadamente 1,2 mil moradores.