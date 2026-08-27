quinta-feira, 27 de agosto de 2026
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Homem invade Mercado Municipal e realiza série de furtos em Presidente Figueiredo

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Redação 2
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Foto: Recorte

AMAZONAS – Um homem ainda não identificado invadiu as dependências do Mercado Municipal de Presidente Figueiredo e realizou diversos furtos nos boxes dos permissionários durante a noite. O crime aconteceu por volta das 23h50 de terça-feira (25).

Câmeras de segurança instaladas no local registraram a ação criminosa e podem ajudar na identificação do suspeito. Até o momento, porém, a identidade do homem não foi descoberta.


Os permissionários tiveram seus boxes alvo da ação e agora aguardam providências das autoridades. As imagens devem auxiliar as investigações para identificar e localizar o responsável pelos furtos.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre a identidade ou o paradeiro do suspeito pode colaborar com as autoridades policiais.

Por Correio da Amazônia

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