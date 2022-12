Aeroporto de Manaus não sentiu efeitos da greve dos aeroviários

A greve dos aeroviários, que começou na última segunda-feira (19), não atingiu o aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. A informação é da Infraero.

A entidade fez um levantamento sobre os impactos da paralisação dos trabalhadores. Além de Manaus, Macapá também não registrou prejuízos por conta da greve.

Por outro lado, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem sido o mais afetado. O local registra atrasos e cancelamentos de voos desde o início da manifestação dos aeroviários.

A paralisação da categoria acontece diariamente das 6h às 8h. Os aeronautas reivindicam reajuste salarial de acordo com a inflação, mais um ganho real de 5% e melhoras na escala de trabalho.

Até agora, mesmo com as comemorações de fim de ano, não há expectativa para rodada de negociação com as empresas aéreas para atender a demanda dos trabalhadores.