Prefeitura de Manaus leva ‘Natal das Águas’ para zona rural

Principal símbolo do projeto “Natal das Águas – Luz da Esperança”, da Prefeitura de Manaus, o “Presépio Flutuante” realizou nesta quinta, 22/12, a entrega de brinquedos e cestas básicas na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no rio Negro, zona rural.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), a balsa é composta por 50 mil lâmpadas de LED, tem 60 metros de comprimento, 12 metros de largura e 26 metros de altura.

Além disso, ainda é composta por uma árvore de Natal, trenó, presépio e demais personagens que integram o nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais.

O “Presépio Flutuante” tem como principal objetivo levar o encanto e magia do “Natal das Águas” às comunidades ribeirinhas, até mesmo aquelas mais distantes da capital amazonense.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, destacou a importância que esse tipo de ação é uma forma de mostrar respeito pelos moradores da zona rural. “É mais uma ação da gestão do prefeito David Almeida, onde estamos pelo segundo ano consecutivo com nosso ‘Presépio Flutuante’, que foi uma forma que nós conseguimos desenvolver para que as comunidades ribeirinhas, em torno de Manaus, possam ser beneficiadas e agraciadas pelo poder público”, afirmou.

O Polo Nossa Senhora do Livramento, no rio Negro, atende as comunidades Abelhinha, São Sebastião, Agrovila, Julião e Nossa Senhora de Fátima.

Durante o dia, quem visitou a comunidade conseguiu participar de várias atividades e, em seguida, prestigiar de perto a emoção da chegada da balsa, o acendimento das luzes e a chuva de neve que encantou os comunitários. Para os moradores das diferentes áreas, a ação é maravilhosa. Eles contam que vivenciar momentos como esse, que trazem também, amor e união, é muito importante.

“Maravilhoso, estou muito encantada, é a segunda vez que a gente está participando, eu acho muito legal trazer nossas crianças para se divertir um pouco, porque a gente mora na zona rural, mas não tem para onde a gente sair e, é muito interessante quando acontece um evento assim na nossa comunidade”, disse a moradora Larissa Silva.

Já para a dona de casa Maria do Carmo, a Prefeitura de Manaus está de parabéns pela ação. “Está muito bonito e vocês estão de parabéns por trazer esse evento para nossa comunidade”, afirmou.

O “Presépio Flutuante” já contemplou 38 comunidades ribeirinhas, levando um brilho de solidariedade e esperança para todos.