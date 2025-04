Ageman acompanha cronograma de execução das obras de esgoto em Manaus

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) segue acompanhando o cronograma de execução das obras de ampliação da rede de esgoto na cidade. Nesta semana, as equipes da concessionária Águas de Manaus, empresa responsável pelas obras, estão atuando nos bairros Compensa, Cidade de Deus, Betânia, Amazonino Mendes, Lírio do Vale, Nossa Senhora das Graças, Petrópolis, São Francisco, Santo Agostinho, Santa Luzia e São Lázaro.





As obras fazem parte do cronograma de expansão do serviço de esgotamento sanitário, que atualmente está disponível para aproximadamente 32% da população e, até 2033, deverá chegar a 90%, conforme exigência prevista na Lei 14.026, de 15 de julho de 2020.

Além do cumprimento do cronograma, as equipes da Ageman também fiscalizam a qualidade do serviço de recomposição do asfalto nos trechos que estão recebendo as novas redes coletoras de esgoto.

“São obras importantes para a nossa cidade e necessárias para a qualidade de vida dos usuários e preservação dos nossos igarapés. Estamos nas ruas todos os dias vistoriando de perto as intervenções, notificando e multando nos casos em que identificamos qualquer não conformidade”, assegurou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade.

A Ageman reforça que sua Ouvidoria está à disposição dos usuários atendendo as demandas referentes aos problemas envolvendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e o serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul.

Cabe à Ouvidoria receber as solicitações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e críticas) e também realizar um trabalho de prevenção, apuração e a mediação de divergências entre as concessionárias Águas de Manaus, ManausLuz, Zona Azul e seus usuários.

O atendimento das demandas da Ouvidoria acontece de forma presencial no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, e também por meio dos e-mails [email protected] e [email protected], site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e ainda pelo dois números do Whatsapp (92) 98842-2919 e 98410-3247.

Confira o cronograma das obras: