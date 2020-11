Agenda de David já tem reuniões e encontros com população

Já de olho na vitória no segundo turno das eleições deste ano, o candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), começa a reta final de campanha com a agenda cheia. Ele programa reuniões com aliados e também alguns encontros com a população.

“Nós vamos ganhar. Manaus Avante”, disse o candidato bastante otimista com a vitória no próximo dia 29.

Com quase 70% das urnas apuradas em Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) indica um total de 21,97% dos votos para David Almeida. O resultado o leva para o segundo turno com Amazonino Mendes (Podemos), que, na parcial, obteve 24,16% dos votos.