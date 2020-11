Com mais de 70% dos votos, Anderson Sousa é reeleito em Rio Preto da Eva

Com 70,43%, respectivo a 9.281 dos votos válidos, Anderson Sousa segue no comando da Prefeitura de Rio Preto da Eva por mais quatro anos.

As pesquisas eleitorais já indicavam a vitória do atual prefeito com um grande percentual de diferença para os seu opositor mais direto, Altemir Barroso, que ainda obteve 29,57%.

A vitória, entretanto, é resultado de muito trabalho, do crédito dado pelo eleitor ao soerguimento do município, da esperança em projetos de geração de emprego e renda e melhoras significativas na economia da cidade e do campo.

“Realmente o nosso trabalho fez toda a diferença e a população nos deu mais um voto de confiança para continuarmos a mudar Rio Preto da Eva para melhor”, disse o prefeito reeleito.

Ele relembrou que ao assumir a prefeitura em 2017, teve de “arrumar a casa”. “Pegamos uma prefeitura com um grande número de problemas financeiros. Porém, conseguimos organizar tudo, melhorando a saúde, a educação e outras áreas que estavam em situação crítica. Nosso trabalho vai continuar pelo bem de Rio Preto da Eva”, afirmou Anderson Sousa.