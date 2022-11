Agendamentos no Detran-AM em horários dos jogos do Brasil terão alteração

As pessoas que estão com serviços agendados no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na quinta-feira (24/11) e na segunda (28/11), e no dia 2 de dezembro, no período da tarde, terão os agendamentos remarcados por conta da interrupção no atendimento nos dias e horários de jogos da Seleção Brasileira, conforme decreto governamental.

Serão remarcados os agendamentos previstos a partir do meio-dia da quinta-feira e do dia 2 de dezembro, e a partir das 11h da segunda. A mudança vale tanto para Manaus quanto para o interior.

As pessoas com agendamento para serviços de veículos ou de habilitação, nesses dias e períodos, terão uma semana para comparecer, no mesmo horário, ao local agendado. Para quem tem prova de legislação, basta ligar para a Controladoria Regional de Trânsito (CRT) no número (92) 3643-0062 e remarcar o exame teórico ou esperar o contato da CRT com as opções de nova data.

Categoria B

As provas práticas de direção da Categoria B marcadas para a quinta-feira (24/11), já foram adiantadas para o último sábado (19/11). No entanto, quem não conseguiu comparecer tem até a sexta-feira (25/11) para reagendar o exame diretamente com sua autoescola.

As pessoas agendadas para a segunda-feira (28/11) devem entrar em contato com sua autoescola para antecipar o exame para o a segunda-feira (26/11). Da mesma maneira, quem está com a prova marcada para o dia 2 de dezembro, deve entrar em contato com a autoescola para agendar nova data entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

Categoria A

Os exames de direção agendados para a partir do meio-dia desta quinta-feira (24/11) serão realizados no período da manhã, das 8h às 11h. Na segunda (28/11), as provas agendadas no período da tarde ocorrerão mais cedo, das 8h às 10h30.

Categoria D e E

As provas das Categorias D e E agendadas para o dia 24 de novembro serão transferidas do Sambódromo para o Centro de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), na Colônia Terra Nova, zona norte.