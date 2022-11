Polícia prende homem condenado a prisão por homicídio ocorrido no Cacau Pirêra

MANAUS – A Polícia Civil por meio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na tarde de segunda-feira (21), por volta das 15h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória contra um homem de 30 anos, por homicídio. A prisão ocorreu na rua Alfazema, bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14° DIP, o indivíduo foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de reclusão em regime fechado. Ele praticou o crime de homicídio em 2014, no distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

“As diligências iniciaram após nossas equipes policiais serem informadas sobre o paradeiro do indivíduo, por meio do disque-denúncia do 14° DIP. Com base nisso, os policiais civis se deslocaram até o endereço e conseguiram prendê-lo”, informou o titular.

Ordem judicial e procedimentos

O mandado de prisão em razão de sentença condenatória foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Iranduba. O homem foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio e ficará à disposição da Justiça.