Agora é oficial, Lula confirma sua candidatura a presidente

Pela primeira vez, em entrevista exclusiva ao jornal francês Paris Match, Lula lançou a sua candidatura a presidente em 2022.

“Serei candidato contra o Bolsonaro“, disse o petista ao jornal. “Se estou na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozo de boa saúde, sim, não hesitarei.”

Lula aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas feitas até o momento. Após o Supremo Tribunal Federal anular os processos do petista na operação Lava Jato, o ex-presidente voltou ao cenário eleitoral.

“Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia. No meu mandato, o Brasil tornou-se um importante ator no cenário mundial, notadamente criando pontes entre a América do Sul, África e os países árabes, com o objetivo de estabelecer e fortalecer uma relação Sul-Sul”, argumentou Lula.

As pesquisas indicam que o principal opositor a Lula é o presidente Jair Bolsonaro. “O que eles não sabiam é que estou pronto para lutar até o último suspiro para provar que se uniram para me impedir de ir às eleições”, conclui Lula.

