Justiceiro aparece no Parque Dez e executa assaltante

MANAUS – Pedro Paulo de Souza Rodrigues, 21 anos, foi executado com três disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira, (19), na avenida Ivanete Machado, bairro Parque Dez, zona Centro Sul de Manaus. A vítima estava junto com um comparsa realizando assaltos na localidade quando um homem armado apareceu e atirou contra o jovem que morreu na hora. O amigo conseguiu fugir do local.

Moradores da área ao verem a movimentação, foram até o local e informaram que Pedro, dias atrás estava cometendo assaltos na área. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente foi liberado aos familiares para o sepultamento.

Texto: Correio da Amazônia