Águas de Manaus está recrutando jovens aprendizes para seu quadro de colaboradores

Empresa que gerencia os serviços de água e esgoto da cidade tem vagas para jovens com ensino fundamental completo

A concessionária Águas de Manaus está selecionando jovens com ensino fundamental completo para a vaga de Jovem Aprendiz. Os interessados precisam ter idade entre 14 e 24 anos e devem enviar os currículos até o dia 17 de junho. São 17 vagas disponíveis para o cargo. Pessoas com Deficiência (PCD´s) também podem participar do processo seletivo. Os PCD´s que se identifiquem com o perfil, podem estar fora da faixa etária exigida para concorrer às vagas.

Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo apenas por meio virtual, preenchendo o cadastro no endereço https://jobs.kenoby.com/carreirasaegea/job/jovem-aprendiz/60bfc2cbd8ca1c58fa3009d5?utm_source=website. É necessário ter domínio de programas do Pacote Office, como Word, Excel e Power Point.

Os jovens aprendizes vão atuar em diversas funções na concessionária. Entre elas, estão a de auxiliar e executar atividades administrativas; desenvolver, atualizar e organizar documentos e relatórios; digitar documentos e arquivá-los, entre outras tarefas de acordo com a orientação do superior imediato.

“Todas as nossas oportunidades de trabalho são extensivas a qualquer pessoa que tenha aderência ao perfil e requisitos. O jovem aprendiz terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais dentro do ambiente de uma empresa que presta um serviço essencial, além de realização de cursos de qualificação através da nossa Academia Aegea, assim proporcionando várias possibilidades de carreira aos nossos jovens”, disse Marina Sampaio, coordenadora de Recursos Humanos da Águas de Manaus.

Empresa Premiada

Atuando na capital amazonense desde junho de 2018, a concessionária Águas de Manaus foi classificada entre os 100 “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020”, em premiação organizada pelo portal UOL e Fundação Instituto de Administração (FIA) no fim do ano passado. A premiação destaca empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores e a Águas de Manaus foi reconhecida como um local de boas práticas de trabalho, que inspiram e deixam seus profissionais mais satisfeitos e engajados.

A Águas de Manaus é uma empresa do grupo Aegea, que é uma das maiores companhias privada do setor de saneamento do Brasil. A Aegea está presente em 153 cidades brasileiras, atendendo mais de 21 milhões de pessoas.