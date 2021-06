David Almeida pede ajuda aos deputados para aprovação das PECs sobre guardas municipais

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), recebeu nesta quarta-feira (9) a visita do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). O chefe do executivo municipal esteve no Parlamento Estadual pedindo auxílio dos deputados para aprovação das Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 03/2021 e 04/2021, as quais tramitam na Casa, e alteram a Constituição do Estado a fim de permitir que municípios possam armar as guardas municipais.

David Almeida destacou que com a ampliação da atribuição das guardas municipais, quem ganha são os cidadãos, os quais serão mais bem protegidos pelo Estado.

“Essas duas PECs dão poder de armamos a Guarda Municipal, de comprarmos equipamentos, fazermos treinamentos e convênios e assim melhor resguardarmos o patrimônio público e darmos mais segurança aos cidadãos. Queremos ampliar nossas atribuições e para isso dependemos da aprovação dessas matérias”, destacou David.

A PEC 03/2021 é de autoria do deputado Delegado Péricles (PSL) e a 04/2021 foi proposta pelo deputado Cabo Maciel (PL).

Participaram ainda do encontro os deputados Abdala Fraxe (Podemos) Dr. Gomes (PSC), Saullo Vianna (PTB), Therezinha Ruiz (PSDB) e o vereador de Manaus Capitão Carpê (Republicanos).