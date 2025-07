Águas de Manaus realiza manutenção na Ponta do Ismael nesta terça (29); reserve água

A Águas de Manaus informa que realizará, nesta terça-feira, 29 de julho, uma manutenção programada no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), localizado no bairro Compensa, zona Oeste da capital. A ação faz parte de um conjunto de melhorias preventivas voltadas à preparação do sistema para o aumento da demanda durante o “Verão Amazônico”.





A manutenção terá início às 5h e está prevista para ser concluída às 17h do mesmo dia. Durante esse período, a unidade será temporariamente desligada, o que pode provocar oscilações ou interrupções no abastecimento de água tratada nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da zona Leste de Manaus.

Intervenções para garantir qualidade

Ao todo, serão realizadas 35 intervenções preventivas, abrangendo melhorias elétricas e mecânicas, interligações de redes e troca de registros. Mais de 170 colaboradores estarão mobilizados para garantir a execução das atividades com segurança e eficiência.

Além da Ponta do Ismael, outras frentes de trabalho ocorrerão simultaneamente na cidade, como na avenida Max Teixeira (bairro Cidade Nova), no reservatório da Bola do Coroado e na avenida Mário Ypiranga com rua São Luiz, no Adrianópolis.

Abastecimento será retomado gradualmente

Após a conclusão das atividades, o sistema será religado por volta das 17h e o abastecimento será retomado de forma gradativa, começando pelas regiões centrais e próximas à PDI. As áreas mais distantes e elevadas receberão água em seguida. A previsão é que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas.

Recomendações à população

A Águas de Manaus orienta os moradores das áreas impactadas a reservarem água com antecedência e a utilizarem o recurso com responsabilidade, priorizando o consumo humano e tarefas essenciais. Evitar banhos demorados e adiar atividades como lavagem de roupas e carros são atitudes recomendadas durante o período.

Locais prioritários, como hospitais, UBSs e escolas, serão atendidos por meio de carros-pipa.

Canais de atendimento

A concessionária reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços e agradece a compreensão da população. Em caso de emergências, os clientes devem entrar em contato pelos canais de atendimento:

📞 0800 092 0195 (ligação e WhatsApp)

🌐 www.aguasdemanaus.com.br