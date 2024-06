Águas do Guaíba avançam e voltam a invadir calçadas de Ipanema, em Porto Alegre

Neste sábado (29), as águas do Guaíba invadiram novamente a orla e as calçadas de Porto Alegre. Em determinados pontos, é possível observar a formação de ondas.





Na região da Orla, a água alcançou as quadras esportivas e a pista de skate. Também foram registrados alagamentos nos bairros Ipanema, Guarujá e Espírito Santo, localizados na Zona Sul da cidade.

Segundo a medição realizada às 10h na Usina do Gasômetro, o nível do lago está em 3,48 metros, superando a cota de alerta (3,15 metros) e a apenas 12 centímetros da cota de inundação (3,60 metros).

Conforme o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), as previsões indicam que os níveis do Guaíba permanecerão acima da cota de alerta nos próximos dias. A tendência é de queda gradual para abaixo de 3,15 metros ao longo da próxima semana.

“O aumento é devido ao vento sul, que já cessou e agora tende a baixar. Nos próximos dias, a expectativa é de redução dos níveis. Não há previsão de chuvas intensas nem de grandes rajadas de vento. Os níveis irão flutuar um pouco, mas nada preocupante”, esclarece o professor do IPH, Fernando Fan.

Fonte: g1