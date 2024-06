Homem é agredido após esfaquear mulher em tentativa de assalto no Monte das Oliveiras

Um homem foi agredido por populares após esfaquear uma mulher durante uma tentativa de assalto na rua Jatobá, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.





Segundo testemunhas, a mulher estava em um carro com seu irmão, que desceu para entregar uma encomenda. O suspeito aproveitou o momento e entrou no veículo com a intenção de roubar.

O irmão da mulher percebeu a ação e voltou ao carro para confrontar o suspeito. A mulher tentou ajudar seu irmão e acabou sendo esfaqueada na mão direita.

Moradores locais intervieram, detendo o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi socorrido e levado a um hospital.

Após receber alta, ele será encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

