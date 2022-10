Aleam realiza “Semana Lixo Zero” para conscientizar sobre descarte correto de resíduos

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Diretoria de Assistência Social, promove a segunda edição da “Semana do Lixo Zero”, que tem como objetivo conscientizar os servidores e visitantes sobre a responsabilidade a respeito da poluição da cidade e da importância do descarte correto.

A “Semana Lixo Zero” foi instituída, por meio da Lei Ordinária nº 5.414, de 15 de março de 2021, do presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil). O parlamentar lembrou que a Casa Legislativa já possui um histórico de ações voltadas à conscientização ambiental dos seus servidores. “O evento se consolidou e, nesta segunda edição, somaremos esforços para que a questão ambiental seja mais uma marca da Aleam, avaliou.

O projeto, que objetiva a uma conscientização sobre a poluição das cidades, seja capital ou interior, é um convite à sociedade para a reflexão sobre consumo e a responsabilidade pelos resíduos produzidos por cada um de nós, habitantes do planeta Terra.

A programação, que começa no dia 26 de outubro, terá como atividades: reuniões; campanhas; Seminários; Fóruns; Congressos; Mostras; Workshops, entre outras ferramentas que vêm como um momento de reflexão e ação para aplicação do conceito Lixo Zero, que ocorre atualmente em mais de 10 cidades, quatro estados e dois países (Brasil e Uruguai).

A diretora de Assistência Social, Jandira Moura, falou sobre a diversidade da programação e adiantou que haverá incentivo ao uso de eco copos como alternativa sustentável aos copos descartáveis; oficina de como fazer sabão líquido e sabão em pedra em casa com óleo de cozinha utilizado e que seria descartado; além de coleta de lixo eletrônico (pilhas, baterias) com um depósito ecológico, a partir do qual os materiais coletados serão doados para uma ONG que dará a destinação correta.

Confira a seguir a programação completa:

26/10 (Quarta-feira)

8h30 – Abertura – Hall Francisco de Queiroz

10h – Palestra: “Descarte Correto do Lixo Eletrônico”- Miniplenário Cônego de Azevedo

27/10 (Quinta-feira)

8h30 às 12h – Oficina de Materiais Recicláveis (confecção de sabão líquido e em barra) – Sala 03 – Escola do Legislativo

28/10 (Sexta-feira)

8h às 12h – Feira de Produtos Reciclados – Hall Homero de Miranda Leão