Alok fará homenagem a Roberto Carlos em live

Após ser diagnosticado com covid-19 e ter que adiar o especial de final de ano, Alok conversou com a imprensa nesta quinta-feira, 17, para contar mais detalhes da ALIVE, que será realizada no sábado, 19, às 21h, no Youtube do artista.

O evento fecha a série de ações com lasers que passou por pontos icônicos de cidades brasileiras, como Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife e Manaus.

Alok, que foi eleito o quinto melhor do mundo pela DJ Mag, promete uma grande produção para o show virtual. A ALIVE contará com uma estrutura 4D interativa e de realidade aumentada em um galpão de São Paulo. Além disso, é claro que o artista não deixará as suas famosas luzes de fora, usando um laser superpotente, que poderá ser visto do espaço.

O DJ adiantou que vai divulgar quatro músicas inéditas ao público durante a live, uma delas, inclusive, é uma homenagem a Roberto Carlos. Segundo Alok, seria impossível fazer um especial de fim de ano sem a presença do Rei. Para isso, o artista produziu, junto com o cantor, um remix da música Jesus Cristo.

Em um ano intenso como 2020, Alok afirma que não sabe se a apresentação online é uma celebração. “Sei que muitas pessoas não estão em um momento de celebrar. A ideia é levar uma cura emocional. A música em si pode fazer isso”, afirmou.

Fonte: terra