AM tem mais de 30% de candidaturas femininas

Do total de candidaturas para as eleições deste ano Amazonas, 34% são de candidaturas femininas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 227 mulheres concorrem a vagas de todos os cargos eletivos. O maior quantitativo disputa a vaga de deputado estadual, sendo 147. Para o cardo de deputado federal são 65 candidatas. No ano de 2018, elas eram 264 candidatas.

Os registros das últimas eleições apontam baixa representatividade feminina na Assembleia Legislativa, sendo que na Câmara Federal nenhuma candidata foi eleita.

Os cargos de governo estadual e vice ainda não foram ocupados por mulheres no Amazonas. No Senado, o Estado só elegeu uma mulher ao longo da história.