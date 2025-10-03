AMA-AM será beneficiada com feijoada solidária da Cachaçaria do Dedé neste sábado

Neste sábado, 4 de outubro, a partir das 12h15, a Cachaçaria do Dedé realiza uma feijoada beneficente em comemoração aos seus 34 anos de história. O evento tem como objetivo apoiar a Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA-AM), instituição localizada na zona oeste de Manaus que desenvolve trabalhos sociais e educacionais voltados para pessoas com autismo e suas famílias.





Toda a renda obtida com a venda dos ingressos e rifas será revertida para a Associação, contribuindo diretamente para o pagamento de despesas operacionais, aquisição de alimentos, combustível e também para o projeto de construção da nova sede da entidade. Além da experiência gastronômica, o público poderá aproveitar apresentações musicais e participar de sorteios com prêmios especiais do Grupo Dedé Parente.

A presidente da AMA-AM, Selma Sanches, destacou a importância da iniciativa:

“Somos muito gratos ao Chef Dedé pela parceria constante e pela sensibilidade em apoiar a nossa causa. Esse apoio é essencial para mantermos nosso trabalho e oferecermos um atendimento cada vez melhor às famílias que dependem de nossos serviços”, afirmou.





A Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA-AM)

Criada em 29 de maio de 1997, a AMA-AM nasceu da união de pais e amigos de pessoas com autismo que buscavam oferecer serviços adequados às necessidades dessa comunidade. Hoje, a instituição acompanha 56 pessoas regularmente e já possui cerca de 100 cadastradas, oferecendo atendimento terapêutico, pedagógico e social.

Com sede no Centro de Vivência Magnólia e no Espaço Daniela Braga, em uma área de 36 mil m², a Associação promove atividades educacionais, oficinas pedagógicas, inclusão no mercado de trabalho e projetos de pesquisa. Sua missão é proporcionar às pessoas com autismo oportunidades de integração social, educacional e profissional, garantindo dignidade e qualidade de vida.