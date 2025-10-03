Campanha Outubro Rosa busca cuidado com a saúde da mulher em Parintins

Foto: Márcio Costa – SEMSA/SECOM

Dedicada à conscientização, prevenção e cuidados relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero e outras patologias, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Gerência da Saúde da Mulher, promove a campanha Outubro Rosa. A iniciativa contará com palestras, ações de orientação, consultas e exames disponibilizados pela rede municipal. Parintins conta com uma ampla rede de apoio à Saúde da Mulher desde a atenção básica até a especializada.


Foto: Márcio Costa – SEMSA/SECOM
De acordo com a gerente da Saúde da Mulher, enfermeira Alexandra Amazonas, a mobilização tem como objetivo levar informação e incentivo ao autocuidado. Segundo ela, o movimento pretende enfatizar, levar mais informações e oferecer serviços.

Alexandra também ressaltou que a campanha considera as diferentes fases e necessidades ao longo da vida feminina.

Além da prevenção, Parintins conta com uma rede de profissionais especializados para o acompanhamento dos casos diagnosticados, oferecendo suporte desde o diagnóstico até o tratamento.

