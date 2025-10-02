Apostas e jogos de cassino online impulsionam arrecadação federal

Foto: recorte/site oficial

A arrecadação federal com apostas esportivas atingiu R$ 5,62 bilhões entre janeiro e agosto de 2025, de acordo com relatório da Receita Federal


O montante inclui tributos como Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS, Cofins e contribuições previdenciárias, consolidando o setor como um dos principais vetores de crescimento da economia digital.

O desempenho fiscal supera estimativas anteriores e reflete a regulamentação implementada no início do ano, que formalizou operadoras e estabeleceu critérios de publicidade e tributação.

A Receita aponta que as apostas esportivas apresentam ritmo de expansão superior ao de outros segmentos digitais, resultado direto da entrada do setor no sistema tributário.

O mercado movimentou R$17,4 bilhões no primeiro semestre, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). Estima-se que cerca de 12% da população adulta esteja ativa em plataformas, impulsionando a arrecadação e consolidando a presença do iGaming no país.

Dados da KTO também revelam que a preferência dos usuários no site ao jogar cassino online, é fortemente dominada pelos slots. Entre os jogos mais populares em agosto, destaque para Fortune Tiger, que liderou com 39,30% de preferência, seguido por Fortune Rabbit e Fortune Dragon.

Também figuraram entre os mais acessados títulos como Gates of Olympus, Cachorro Sortudo e Macaco Sortudo, refletindo a diversidade de escolhas do público que busca jogar cassino online em plataformas reguladas.

A formalização do setor ampliou o espaço de fiscalização. A SPA/MF intensificou ações para reduzir a presença de sites irregulares, buscando fortalecer empresas licenciadas e garantir maior retorno em tributos dos jogadores de cassino online. A expectativa é que a arrecadação alcance R$8,4 bilhões até dezembro, caso o ritmo atual seja mantido.

O crescimento do iGaming também traz à tona preocupações sobre responsabilidade no uso das plataformas. No Amazonas, o governo estadual sancionou em junho a Lei nº 7.564/2025, que proíbe o uso do cartão do Auxílio Estadual para apostas. A medida prevê penalidades como suspensão ou perda definitiva do benefício em caso de descumprimento, reforçando a necessidade de que o entretenimento não comprometa recursos destinados a necessidades básicas.

Outro ponto de atenção é a transparência. A recente CPI das Bets no Congresso discutiu práticas do setor e reforçou a importância de regulamentações rígidas para garantir equilíbrio entre arrecadação, integridade de operadoras e proteção aos usuários.

Com a proximidade de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2026 e os Jogos Olímpicos de 2028, a tendência é de que o mercado siga em expansão, consolidando relevância econômica dos jogos de cassino online.

