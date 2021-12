Amanda Nunes é surpreendida por Julianna Peña e perde o cinturão dos galos

O mundo dos esportes viu mais uma daquelas zebras inacreditáveis na madrugada deste domingo. No UFC 269, Amanda Nunes foi finalizada por Julianna Peña e simplesmente perdeu um reinado que já durava cinco anos e meio como campeã dos pesos galos. Mas, afinal, o que aconteceu? Ninguém melhor que a brasileira para responder a essa pergunta.

“Honestamente eu fiz tudo essa noite, eu treinei duro para isso. Mas eu sinto que ainda lutei com algumas coisas. Eu achei que tinha arrumado, mas voltou essa noite. Parabéns a Julianna, ela é uma guerreira e eu sabia disso o tempo todo. Mas eu vou voltar para a academia, treinar forte e voltar melhor”, disse Amanda Nunes em entrevista ainda no octógono.

Amanda não chegou a explicar quais são as coisas que voltaram a acontecer nesta luta. Logo depois, porém, falou um pouco mais sobre o que aconteceu com ela no UFC 269 e admitiu que teve um ‘apagão’ durante o combate.

“Não foi nada surpreendente. Eu sabia que ela era uma guerreira, que viria para cima, que podia apanhar e continuar indo para frente. Mas hoje eu apaguei. Eu ainda trabalho essas coisas (que tenho que arrumar), vou continuar trabalhando para arrumar isso. Vou voltar para a academia e treinar”, disse.

A brasileira não sabia o que era perder desde setembro de 2014, quando havia sido derrotada por Cat Zingano. Com 12 triunfos seguidos e dois cinturões (um perdido nesta noite), ela é considerada a maior de todos os tempos.

Até por isso, a expectativa é para que tenha uma revanche imediata contra Peña.

