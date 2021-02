Amazonas é autorizado a comprar vacinas contra a covid-19

O Amazonas recebeu, da Justiça Federal da 1ª Região, autorização para comprar vacinas contra a Covid-19, em até 10 dias. A meta é imunizar 70% da população do estado, conforme decisão da juíza Jaiza Fraxe.

Ainda de acordo com a magistrada, o Estado poderá utilizar R$ 150 milhões do Fundo do Turismo e do Interior. A juíza também determinou multa para o caso de descumprimento da decisão.

As vacinas serão destinadas para as pessoas acima de 50 anos residentes em Manaus, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga. A ação também pede a imunização, com apenas uma dose, dos indivíduos menores de 50 anos e maiores de 17 anos de idade, com histórico de infecção pelo coronavírus ou adoecimento pela enfermidade, devidamente documentado, residentes na capital, e nos municípios de Manacapuru, Tefé, Iranduba, Parintins, Coari e Tabatinga.

O Governo do Amazonas já busca possibilidades de aquisição de vacinas e esforços com outros Estados para viabilizar a compra e ampliação da vacinação da população do Estado.