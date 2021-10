Amazonas inicia testagem de Covid em trabalhadores para jogo entre Brasil e Uruguai

O Governo do Amazonas deu início, na manhã desta terça-feira (12/10), aos testes de Covid-19 para aproximadamente mil pessoas que trabalharão na partida de futebol entre Brasil e Uruguai. O atendimento iniciou às 9h e segue até às 16h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. A testagem continua amanhã (13/10), no mesmo horário e local.

O jogo acontecerá na quinta-feira (14/10), na Arena da Amazônia e o Estado tem realizado todos os protocolos sanitários para garantir o sucesso do evento esportivo, que contará com 14 mil torcedores. O protocolo sanitário adotado para a partida foi elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

De acordo com o epidemiologista Alexsandro Melo, atuante na coordenação desta ação de testagem, a realização do exame é fundamental para garantir a segurança de todos os envolvidos. A expectativa é atender 500 pessoas neste primeiro dia e outras 500 na quarta-feira.

“Nós fizemos alguns eventos testes e, nesses eventos, todos eles tiveram que realizar o exame. Todas as pessoas envolvidas no jogo na Arena, tanto servidores do Estado, município e federais, terão que ser submetidos ao teste. Nós também estamos verificando a situação vacinal”, ressaltou o epidemiologista.

Para Elilson Nascimento, que irá trabalhar na equipe de segurança do jogo, fazer o teste é a garantia de estar participando de um evento seguro para trabalhadores, torcedores e jogadores.

“Eu creio que os funcionários envolvidos nisso vão trabalhar mais tranquilos e o público também, sabendo que todos estão imunizados e fizeram o teste e deu negativo”, pontuou.

Jogo da seleção – O jogo de quinta-feira (14/10) entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia, marca um momento histórico. Esta será a primeira vez que uma partida contará com público desde o início das medidas restritivas, adotadas para o controle da disseminação do coronavírus.

O Governo do Amazonas tem atuado para garantir a proteção sanitária de todos os envolvidos no evento com a realização de testes, checagem da carteira de vacinação, além do uso de máscara e álcool em gel, fundamentais neste momento de retomada das atividades esportivas.