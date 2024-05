Amazonas terá 39 municípios contemplados com obras do PAC Seleções pelo Governo Lula

Trinta e nove cidades amazonenses irão receber obras e equipamentos do PAC Seleções. O objetivo do Governo Federal é melhorar a vida das mães com investimentos em maternidades, centros de parto, creches, espaços de lazer, ônibus escolares, além de escolas infantis e de tempo integral.





O PAC Seleções garante um investimento de mais de R$ 15,7 bilhões em 3,6 mil obras e equipamentos em todas as Unidades da Federação. São empreendimentos diretamente conectados com a qualidade de vida proporcionada por serviços de saúde, educação, esporte e lazer.

Para o Amazonas, estão previstas duas maternidades e a construção de um centro de parto normal em Iranduba, que consiste em unidade de saúde que prestará assistência ao parto fora dos estabelecimentos hospitalares, mas próximos a maternidades. Com isso, a oferta de serviços voltadas para parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido é ampliada.

Além disso, estão previstas 17 creches/escolas de educação infantil, 16 escolas em tempo integral, 28 ônibus escolares e cinco espaços esportivos comunitários. Um total de 69 obras e equipamentos.

Levando em conta o país como um todo, esse recorte do PAC Seleções soma 36 maternidades, 30 centros de parto normal, 1,1 mil creches e escolas de educação infantil, 685 escolas de tempo integral, 240 espaços comunitários com parquinho e 1.500 ônibus escolares. Investimentos que se conectam com as famílias do pré-natal ao fim do ensino fundamental e ajudam a aprimorar a capacidade de prestação de serviços em 2,4 mil municípios.