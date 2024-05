Casa de Praia Zezinho Corrêa celebra o Dia das Mães com eventos culturais

Em honra ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, a Casa de Praia Zezinho Corrêa, sob gestão da Prefeitura de Manaus através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), preparou uma programação especial para este fim de semana, juntamente com outros shows no domingo, dia 12 de maio. A agenda inclui dois espetáculos musicais e uma aula de dança para animar os participantes.





Localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, o espaço será palco de um “aulão” de FIT Dance neste sábado, 11 de maio, a partir das 17h, com a presença de um instrutor especializado. Em seguida, os shows terão início com muito pagode, com a apresentação da banda Bello Encontro, seguida pelo cantor de toadas David Rinaldi, que promete agitar a noite dos manauaras no palco Murilo Rayol.

“Estamos de braços abertos na Casa de Praia para receber todos os interessados, sempre buscando aprimorar nossas instalações para proporcionar uma experiência memorável. Em nome da Prefeitura de Manaus e da Semtepi, convidamos os moradores da cidade para explorarem este espaço único. Desejamos a todas as mães um Dia das Mães repleto de amor e alegria. Aproveitem a programação especialmente preparada para vocês”, convidou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

Para encerrar a programação no domingo, 12 de maio, a partir das 19h, terá início a “Tardezinha” com o cantor Allan Digiorgio, trazendo os maiores sucessos do mundo sertanejo. Logo após, o artista local Nunes Filho, conhecido como o “Príncipe do Brega” na região, tomará o palco para abrilhantar ainda mais a noite.