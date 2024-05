Idosa de 100 anos é resgatada durante enchente no Rio Grande do Sul

Uma idosa de 100 anos foi resgatada após passar vários dias ilhada em sua casa durante as enchentes que têm assolado o estado do Rio Grande do Sul, resultando em mais de cem mortes.





Em entrevista ao Notícias ao Minuto, Geisson Flores, de 36 anos, compartilhou sua participação nos esforços de resgate da idosa, que estava acamada.

Geisson, que não é bombeiro nem profissional de resgate, se envolveu na comunidade para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes. Ele explicou que decidiu participar devido à sua experiência em lidar com a água e pilotar jet skis.

Um dos resgates mais marcantes ocorreu em 5 de maio, envolvendo a idosa de 100 anos, que estava no segundo andar de uma casa fortemente afetada pelas enchentes em Rio Branco, Canoas, nos arredores de Porto Alegre.

O resgate exigiu a remoção de uma grade de ferro de um portão para permitir que uma canoa chegasse à casa, localizada na parte de trás do terreno inundado. Com água pelo pescoço, a senhora foi retirada da residência em uma maca.

Geisson relatou que a idosa já estava isolada havia dois ou três dias e que a cuidadora estava desesperada, pois várias embarcações prometidas para resgate não haviam retornado.

Sobre as operações de resgate, Geisson comentou que os civis muitas vezes se coordenavam melhor do que os profissionais, destacando a importância da articulação e logística feitas pelas próprias pessoas afetadas.

Enquanto as autoridades e voluntários continuam os esforços para resgatar pessoas isoladas e fornecer assistência às comunidades afetadas, as enchentes no Rio Grande do Sul têm causado danos significativos em infraestruturas e deixado grande parte da população sem acesso a eletricidade e água potável. Com o estado afetado pelas mudanças climáticas, a situação permanece desafiadora.

Fonte: Notícias ao Minuto