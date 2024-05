Programa de inclusão socioeducacional oferta 342 mil bolsas de estudo em três anos

O sonho de ingressar no ensino superior ou de aprender um novo idioma se tornou realidade para milhares de manauaras em pouco mais de três anos de gestão do prefeito David Almeida. No período, a Prefeitura de Manaus ofereceu 342 mil oportunidades a partir dos três programas de inclusão socioeducacional, Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação, gerenciados pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).





“Acreditamos que a educação é a chave capaz de mudar para melhor a vida das pessoas. Esses programas são os maiores da história que a prefeitura já ofereceu, é isso que nós queremos, transformar os serviços públicos da cidade de Manaus nos melhores do Brasil. Que as pessoas com bolsas integrais ou parciais de estudo possam crescer nas suas jornadas e nas suas qualificações”, destacou o prefeito David Almeida.

Referência em programa de bolsa universidade municipal e ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior, o Programa Bolsa Universidade (PBU), desde janeiro de 2021, permitiu que estudantes de baixa renda conquistassem a tão sonhada vaga na faculdade, com descontos de 50%, 75% e 100% em 15 instituições privadas.

“Somente a edição de 2024 ofereceu mais de 34 mil oportunidades, alcançando 152.676 o quantitativo de bolsas de estudos disponibilizadas na atual gestão, nesta modalidade. É a prefeitura dando a sua contribuição em ofertar às famílias, às pessoas de baixa renda, que não teriam condições de cursar uma faculdade em nível superior a terem a oportunidade de serem inseridas, posteriormente, no mercado de trabalho ainda mais qualificadas”, enfatizou o titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra.

As bolsas são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos.

Pós-Graduação

Com três editais lançados na gestão do prefeito David Almeida e a oferta de 163 cursos de especialização, o Programa Bolsa Pós-Graduação assegurou milhares de pessoas em cursos lato sensu, na modalidade de ensino presencial, desde 2021.

“Quem já tem formação acadêmica e deseja se aperfeiçoar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente tem também o suporte da prefeitura a partir da oferta de bolsas parciais e integrais. É a prefeitura dando mais oportunidade a partir do seu programa de socioinclusão”, reforçou o prefeito David Almeida.

Para concorrer a uma bolsa de estudo, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado; possuir renda familiar bruta não excedente a três salários mínimos e meio; ser residente na cidade de Manaus; ser graduado; não possuir curso de especialização; assumir o compromisso de participar das atividades, programas e projetos executados pela Prefeitura de Manaus.

Bolsa Idiomas

Outro programa com números positivos na gestão municipal é o Programa Bolsa Idiomas (PBI). Por ele, crianças, jovens e adultos manauaras têm a oportunidade de aprender uma língua estrangeira, com bolsas integral (100%) e parciais (75% e 50%) em 16 instituições de ensino de idiomas.

Nas diferentes zonas da cidade, os contemplados estão aprendendo um dos sete idiomas oferecidos: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Na edição deste ano, a oferta de bolsas de estudo nessa modalidade é de 38.264 oportunidades. “Nossa equipe está empenhada e animada para entregar o melhor Bolsa Idiomas para a nossa cidade”, assegurou o diretor-geral da Espi, Raimundo Pimentel Filho.

Segundo Pimentel Filho, os números do programa de inclusão socioeducacional são surpreendentes em termos de quantitativo de bolsas e de pessoas contempladas também. “No Bolsa Idiomas, por exemplo, a idade limite para ter acesso a uma bolsa foi ampliada para 10 anos, o que representa um grande avanço”, mencionou.