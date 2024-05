Manaus investe em curso de inglês para aprimorar o atendimento ao turista

A Prefeitura de Manaus concluiu com sucesso o curso presencial “Inglês Básico com Ênfase no Atendimento ao Turista” na quarta-feira, 8 de maio. O treinamento, coordenado pela Escola Municipal de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), aconteceu no Centro Arqueológico de Manaus, localizado no centro histórico.





As aulas foram realizadas nos turnos da manhã e da noite, de 15 de abril a 8 de maio, com o objetivo de capacitar os moradores do centro de Manaus nas habilidades da língua inglesa para facilitar a comunicação com turistas estrangeiros. Bruno Matos, bacharel no idioma, foi o responsável por ministrar o curso.

Reginei Rodrigues, CEO da Manauscult, destacou a importância da iniciativa. “Este curso é uma ação estratégica da administração municipal para superar as barreiras de comunicação com visitantes estrangeiros. Além de promover o desenvolvimento profissional, visa também fortalecer o turismo e a cultura local como ferramentas de inclusão social e econômica”, afirmou Rodrigues.

Durante o curso, os participantes aprenderam uma variedade de habilidades, começando por cumprimentos e apresentações básicas até fazer perguntas simples usando palavras interrogativas, técnicas avançadas de atendimento ao cliente e fornecer informações sobre alimentos e pontos turísticos. Além disso, o curso abordou a história da Amazônia, conceitos básicos de gramática, expressões comuns do dia a dia, os verbos mais utilizados em inglês e vocabulário essencial para lidar com emergências.

Expandindo Horizontes

Para Simonetti Marbelin, 33 anos, atendente de serviço, o curso foi uma experiência enriquecedora. “Como atendente, sempre senti a necessidade de melhorar minhas habilidades de comunicação em inglês, especialmente com turistas que frequentemente visitam Manaus. A imersão no idioma nos preparou não apenas para entender melhor, mas também para interagir com confiança. Isso, sem dúvida, melhorará o atendimento no meu trabalho”, disse ela.

Clarinda Maria Ramos, 56 anos, é a chefe de cozinha da Casa de Comida Indígena BIIATUWI. Ela compartilhou que participar do curso foi um ponto de virada. “Para mim, foi uma oportunidade incrível aprender a descrever nossos pratos tradicionais em inglês, apresentando nossa cultura culinária para visitantes de outras partes do mundo. Estou mais preparada para receber turistas e compartilhar as histórias por trás de nossos pratos. Essas aulas nos forneceram ferramentas essenciais para promover nossa gastronomia de uma maneira que eu não conseguia antes”, contou ela.

O estudante de 18 anos, Cauan Salim, expressou que foi seu primeiro contato com o segundo idioma. “Como estudante, vejo este curso como um passo significativo para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendi muito sobre como ser útil para turistas, desde fornecer informações sobre pontos turísticos até ajudar em situações de emergência. Essa habilidade é fundamental para alguém como eu que pretende trabalhar na indústria do turismo. Foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora, e estou ansioso para aplicar o que aprendi”, concluiu o jovem.