Feira do Pirarucu da FAS: Solidariedade em ação para o Rio Grande do Sul

Neste sábado, dia 11 de maio, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) não apenas oferecerá seis toneladas de pirarucu fresco e uma tonelada de pirarucu salgado seco na Feira do Pirarucu, mas também será um ponto de coleta de doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A feira, que ocorrerá na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga 351, Parque Dez de Novembro, começará às 7h e seguirá até o estoque de pescado se esgotar.





A solidariedade se manifesta através de uma variedade de itens que podem ser doados, incluindo água mineral, ração para pets, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas de cama e banho, entre outros. Para mais informações sobre o ponto de coleta na FAS, entre em contato pelo telefone (92) 98643-0768.

A FAS, reconhecida por suas ações sociais em benefício das populações amazônicas ao longo de seus mais de 16 anos de atuação, liderou a “Aliança Covid Amazônia” durante a pandemia de Covid-19, unindo mais de 120 parceiros para mitigar os impactos do coronavírus nas comunidades locais.

No ano passado, durante a severa seca que assolou o Amazonas, a instituição promoveu a “Aliança Amazônia Clima”, incentivando doações para as comunidades afetadas pela estiagem.

Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS, enfatiza a importância de estender a mão em tempos de necessidade: “A FAS é parte de uma coalizão de diversas instituições que estão mobilizadas para enfrentar de alguma forma essa enorme tragédia humanitária, ambiental e social que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, estamos de portas abertas para receber doações, e é válido ressaltar que toda ajuda é bem-vinda, não importa se é em grande ou pequena quantidade, o importante é apoiar quem precisa”.

Além da oportunidade de contribuir com a solidariedade, a Feira do Pirarucu oferece uma variedade de produtos. A carcaça será vendida por R$ 5 o quilo; a ventrecha por R$ 15 o quilo; a manta por R$ 22 o quilo; e o filé por R$ 31 o quilo. As cabeças serão comercializadas por R$ 10 cada. Além disso, haverá venda de pirarucu salgado seco a R$ 30 o quilo.

A feira faz parte do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado 2024, uma parceria entre a FAS e o Bradesco, que visa fortalecer a cadeia produtiva do pirarucu com infraestrutura produtiva em unidades de conservação onde a instituição atua.

O público que prestigiar a Feira do Pirarucu terá a oportunidade de adquirir um produto de qualidade, com origem sustentável comprovada, além de contribuir para a geração de renda de 17 famílias das comunidades ribeirinhas Mangueira e Catiti, onde 50 manejadores trabalham para produzir o peixe.

A Feira do Pirarucu é promovida pela Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), com apoio da FAS, que é responsável pela infraestrutura, transporte, logística e divulgação. A venda do pirarucu e do tambaqui manejado também conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) tem como missão contribuir para a conservação do bioma, a melhoria da qualidade de vida das populações locais e a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, incluindo um aumento de 202% na renda média das famílias beneficiadas e uma queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas.