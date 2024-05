Avanços na prevenção do câncer do colo do útero em Manaus

A batalha contra o câncer do colo do útero em Manaus está obtendo conquistas significativas, especialmente através do reforço das iniciativas de saúde pública na prevenção e detecção precoce da doença, que é a mais comum no Norte do país.





A Prefeitura de Manaus divulgou recentemente dados animadores, indicando um aumento substancial nos exames citopatológicos do colo uterino realizados na rede básica de saúde. Em 2023, houve um impressionante aumento de 132% em comparação com os números de 2019, pré-pandemia. Isso representa um salto de 53 mil para 124 mil exames preventivos realizados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Se observarmos apenas os últimos dois anos, ainda podemos constatar um crescimento significativo de 8,1%, mostrando uma tendência positiva no número de mulheres que estão se submetendo ao exame em Manaus.

Esse aumento é atribuído a uma série de fatores, sendo um deles a expansão da cobertura da rede básica de saúde promovida pela atual gestão municipal. Com a capacitação das equipes de saúde e a oferta do exame em um número maior de unidades de saúde, agora todas as 216 unidades de saúde da Semsa realizam a coleta do citopatológico, tornando o acesso ao exame mais fácil para todas as mulheres da cidade.

Além disso, a introdução da coleta em meio líquido, considerado superior, foi pioneira entre as capitais e é oferecida em 37 unidades da rede básica, contribuindo para uma detecção mais eficaz de possíveis lesões precursoras do câncer.

As campanhas de sensibilização da população, como o ‘Março Lilás’ e o ‘Outubro Rosa’, têm desempenhado um papel crucial nesse aumento dos números do preventivo. Essas iniciativas educativas têm como objetivo informar sobre o câncer do colo do útero e incentivar as mulheres a realizarem o exame regularmente, visando a prevenção e o combate à doença.

Além disso, a gestão municipal vem ampliando a cobertura da assistência básica entre a população feminina por meio das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que atendem todos os distritos de saúde da capital, garantindo o acesso aos serviços de saúde, especialmente o exame preventivo, para mulheres em regiões de vulnerabilidade social e vazios

O câncer do colo do útero é uma preocupação significativa em Manaus, sendo o tumor maligno mais comum entre as mulheres na cidade. No entanto, a detecção precoce através do exame citopatológico oferece uma oportunidade vital para o tratamento bem-sucedido e a prevenção do desenvolvimento da doença para as mulheres da região.

Em um esforço contínuo para combater esse câncer, é essencial continuar expandindo as iniciativas de prevenção e conscientização, garantindo que todas as mulheres tenham acesso aos cuidados de saúde necessários para proteger sua saúde uterina e bem-estar geral.