Amazonino será candidato ao governo do Amazonas no próximo ano

A pouco mais de um ano para as eleições para o governo do Estado, o ex-governador Amazonino Mendes é dado como certo para a candidatura ao cargo majoritário, conforme informações de bastidores. Atualmente, ele está em São Paulo e deve voltar à Manaus no próximo dia 15.

Amazonino já estaria “ensaiando” parcerias políticas. Entre os nomes estão o do senador Eduardo Braga e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto.

De acordo com pesquisas, Amazonino é o nome mais lembrado para o governo do Estado na capital.