Com mais de 8 mil casos de Covid, Tefé segue com toque de recolher

Até esta quinta-feira (3) a circulação de pessoas em Tefé (a 525 quilômetros de Manaus) ficará proibida entre 22h e 6h. A medida é válida para conter os casos de covid-19 que já ultrapassam 8,3 mil.

As feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura deverão funcionar somente das 4h às 18h. Os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar das 7h às 21h, respeitando o limite máximo de 50% de sua capacidade, podendo adotar modalidade delivery até às 0h.

Fica permitido o funcionamento dos comércios, atividades não essenciais e vendedores ambulantes das 7h até às 21h, respeitado o limite máximo de 50% de sua capacidade. Permanece proibido o funcionamento de boates, casa de shows e festas, casa de eventos e de recepções, salões de festas, inclusive privados, parques de diversões, e estabelecimentos similares.

Em caso de descumprimento no previsto, o estabelecimento comercial ficará sujeito a uma notificação expedida pelo Procon, em caso de reincidência será aplicada uma multa no valor de dois salários mínimos, assim como suspensão do alvará de funcionamento.

O número de mortos em Tefé por covid-19 já ultrapassa a casa dos 160.