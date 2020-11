Amazonino tem 27,2% das intenções de voto

A pouco menos de duas semanas para as eleições municipais deste ano, o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), segue na liderança. Conforme pesquisa eleitoral do instituto Perspectiva, divulgada na manhã desta quarta-feira (4), ele tem 27,2% das intenções de voto.

Em segundo lugar, aparece David Almeida (Avante), com 15,3%. Na cola dele, está Ricardo Nicolau (PSD), com 12,5%, que é seguido por José Ricardo (PT), com 11,5%.

Capitão Alberto Neto (Republicanos) registrou 11,5% nesta pesquisa, com os 5,5% de Coronel Menezes (Patriotas) logo atrás.

Alfredo Nascimento (PL) tem 4% da preferência dos eleitores. Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo) estão praticamente empatados com 1,3% e 1,1%, respectivamente.

O mesmo acontece com Marcelo Amil (PCdoB), com 0,3%, e Gilberto Vasconcelos, com 0,1%. Os votos brancos somaram 9,5% neste estudo e 5,6% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

A pesquisa do instituto Perspectiva entrevistou mil pessoas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número AM-08818/2020.