Japurá está, praticamente, com o seu prefeito – 2020 eleito

O resultado das eleições no município de Japurá está praticamente decidido. A popularidade do candidato a prefeito, Vanilso Monteiro do PSD é alta e tem dado sinais de que ele caminha a passos largos para a prefeitura de Japurá, nessas eleições 2020.

As caminhadas e visitas as comunidades mais distantes do município está tendo a resposta desejada. Vanilso tem a seu favor, a grande rejeição ao grupo que está há 12 anos no poder e nada fez para o desenvolvimento do município, por isso os eleitores decidiram mudar.

O candidato destaca-se pela renovação administrativa tão esperada pela população e ele tem dado respostas nas caminhadas e reuniões feitas nessa reta final da campanha. “A população quer renovação e estão vendo na nossa administração a oportunidade para o município se desenvolver”, acrescenta o candidato.

Vanilso junto com seu irmão o Vereador Nena e os demais candidatos da coligação fazem a caminhada acreditando na vitória. O apoio da população é visível, as visitas nas residências têm tido resultado positivo, todas as reuniões a população têm comparecido em massa, dando apoio à mudança no município.