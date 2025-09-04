AME Parintins promoveu quase 9 mil atendimento de Janeiro a julho

Foto: Márcio Costa

O Ambulatório Municipal de Especialidades (AME) Dr. Tarcísio Layme, em Parintins, apresentou relatório de atendimentos de janeiro a julho de 2025, registrando um total de 8.949 consultas, exames e procedimentos especializados. O Ambulatório da Prefeitura de Parintins e Secretaria de Saúde tem ampliado a quantidade e a qualidade do serviços à população.


Números comprovam a eficácia e a importância do AME, localizado na rua Barreirinha, próximo à ponte Amazonino Mendes.

Foto: Márcio Costa

Na Ginecologia, foram 1.283 atendimentos realizados pela Dra. Armanda Menezes, Dr. Lucas Simas e Dr. Vitor Cantalixto. Já no Pré-natal de alto risco, o acompanhamento foi feito pelo Dr. Lucas Simas e pelo Dr. Vitor Cantalixto, que juntos atenderam 266 gestantes.

Na Mastologia, o Dr. Sebastião Marden registrou 350 consultas. A Pediatria somou mais de 1.000 consultas, com atendimentos da Dra. Jeny Karine, Dra. Maria Neide Pessoa, Dr. Paulo Sarrazin e Dr. Pablo Machado. A Neo Pediatria de Alto Risco/Materno Infantil contabilizou 273 atendimentos, com a atuação da Dra. Jeny Karine, Dra. Maria Neide Pessoa e Dra. Elizabeth Urizze.

Foto: Márcio Costa

A Cardiologia Geral totalizou 368 consultas, todas realizadas pela Dra. Mayara Vasconcelos, que também foi responsável por 205 atendimentos em risco cirúrgico e 124 ecocardiogramas. Na área de Geriatria, a Dra. Patrícia Vital somou 56 atendimentos.

Procedimentos e exames

A Dra. Armanda Menezes realizou ainda inserções de DIU, 14 atendimentos de lesões precursoras do câncer do colo do útero, 13 colposcopias com biópsia e 13 coletas de colpocitologia oncótica (preventivo).

Foto: Márcio Costa

Na Ultrassonografia, os médicos Dr. Ernesto Emilio, Dr. Ernesto Oswaldo, Dr. Francisco Cardoso e Dr. Vitor Cantalixto foram responsáveis por 1.706 exames realizados ao longo do período.

O AME também garante atendimento de suporte com equipe multiprofissional. Na área de enfermagem, atuaram a enfermeira Lume da Silva e a enfermeira Fabiana Silva no acolhimento, risco cirúrgico e orientação materno-infantil.

No acompanhamento de gestantes de alto risco e recém-nascidos, participaram a psicóloga Maíra Silva, o nutricionista Atair Costa, a assistente social Amanda Souza e a fisioterapeuta Jayne Oliveira. Juntos, esses profissionais somaram mais de 2.800 consultas multiprofissionais, reforçando a abordagem integrada e humanizada do serviço.

Foto: Márcio Costa

Investimento em novas especialidades

Em agosto, a unidade recebeu o reforço do Dr. Silvano Baraúna, renomado médico cirurgião cardiologista, ampliando a oferta de atendimentos especializados e reiterando o compromisso da gestão municipal em fortalecer a saúde de média e alta complexidade em Parintins.

De acordo com o secretário de saúde Clerton Rodrigues, o trabalho da unidade segue em sintonia com a filosofia da gestão municipal. “Nossa equipe busca sempre a excelência no atendimento, garantindo que a população de Parintins tenha acesso a uma medicina especializada de qualidade. O esforço conjunto de nossos profissionais e especialmente do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves mostra que a saúde municipal está no caminho certo, priorizando o cuidado humanizado e resolutivo”, afirmou.

O diretor do AME Parintins, Sara Beltrão, informou à população que para ter acesso às consultas e procedimentos especializados, é necessário primeiramente buscar as unidades básicas de saúde da cidade e do interior para que haja o encaminhamento para a especialidade necessária e o agendamento feito na própria UBS. “Queremos agradecer a toda a equipe, a gestão municipal, a secretaria de saúde e a população que tem acreditado no nosso trabalho”, avaliou.

