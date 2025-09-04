Lula lança programa “Gás do Povo”, garantindo gás gratuito para 15,5 milhões de famílias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira (4), no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG), o programa Gás do Povo, que vai garantir botijões de gás gratuitos a 15,5 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. A iniciativa substitui e amplia o antigo Auxílio Gás, triplicando o número de beneficiários.





Durante a cerimônia, Lula destacou que o programa é voltado às famílias mais vulneráveis, que enfrentam dificuldades até para cozinhar. “Não é para os ricos, é para os pobres que o governo tem que governar”, afirmou o presidente, que também criticou a diferença entre o preço cobrado pela Petrobras e o valor final do botijão ao consumidor.

Segundo Lula, garantir o acesso ao gás de cozinha é garantir o direito à alimentação. “O que falta neste país não é dinheiro, é tratar o povo com respeito e decência”, disse.

O Gás do Povo atenderá famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa, priorizando os beneficiários do Bolsa Família. A quantidade de botijões gratuitos por ano varia conforme o tamanho da família — até três para dois integrantes, e até seis para famílias com quatro ou mais pessoas.

O benefício poderá ser acessado por meio de um aplicativo do MDS, cartão específico, vale impresso nas agências da Caixa e lotéricas ou com o próprio cartão do Bolsa Família. Os botijões serão retirados em revendedoras credenciadas, com identidade visual padronizada.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ressaltou o impacto positivo na saúde e no orçamento das famílias. “Vale gás é comida na mesa e mais saúde para nossa população”, disse. O ministro Wellington Dias (MDS) também destacou que a economia gerada pelo benefício permitirá às famílias atender outras necessidades básicas.

O programa será custeado inteiramente com recursos públicos, com R$ 3,57 bilhões previstos no orçamento de 2025 e R$ 5,1 bilhões para 2026. Os valores dos botijões serão definidos regionalmente, com base em dados da ANP.

Além da economia, o programa também representa um avanço ambiental e de saúde pública, ao reduzir o uso de lenha e carvão, que afetam principalmente mulheres e crianças.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, celebrou a abrangência da ação: “É o fim da fumaça e o início da inclusão energética”. Já o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, agradeceu a escolha da capital mineira para o lançamento: “Viva o povo simples que vai receber o gás de graça em casa”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República