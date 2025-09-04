Prefeitura reforça orientações de acesso e segurança para o ‘#SouManaus 2025’

A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira, 4/9, as regras de acesso e segurança para o público do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que neste ano celebra 10 anos de história e pretende reunir mais de 500 mil pessoas no centro histórico da cidade.





Entre as medidas anunciadas, está a restrição de entrada para menores de idade durante a programação noturna. Crianças com menos de 12 anos não poderão acessar o evento à noite, mesmo acompanhadas dos pais ou responsáveis. Já os adolescentes de 12 a 15 anos incompletos terão entrada permitida, desde que acompanhados por responsáveis legais e apresentando documento oficial com foto.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou que as regras seguem protocolos de grandes festivais nacionais e internacionais e têm como prioridade a proteção da população.

“O ‘#SouManaus’ é uma festa para todos, mas também é um evento de grande porte. Estabelecemos regras claras de acesso por uma questão de segurança coletiva. Nosso objetivo é garantir que o público possa aproveitar com tranquilidade essa celebração que já faz parte da identidade da cidade”, afirmou.

Além das restrições etárias, a Manauscult também divulgou a lista de itens proibidos dentro do perímetro do festival.

Não será permitido o acesso com: embalagens rígidas, latas, garrafas ou objetos de vidro e metal; capacetes; armas de fogo, armas brancas ou similares; cadeiras, bancos ou guarda-chuvas;

fogos de artifício, explosivos, sinalizadores e objetos incendiários; bebidas; skates, bicicletas ou veículos motorizados ou não; bastões de selfie; substâncias tóxicas ou drogas; bandeiras, cartazes ou símbolos de cunho comercial; drones; e alimentos que ofereçam risco à segurança.

Por outro lado, o público pode levar alguns itens essenciais para o conforto durante a festa, como: garrafas de água em embalagem plástica; capa de chuva; óculos escuros ou de grau e protetor auricular.

A Prefeitura reforça que o “#SouManaus Passo a Paço 2025” é um evento gratuito e de acesso democrático, mas que requer responsabilidade tanto dos organizadores quanto do público. “Esse cuidado é fundamental para que possamos celebrar os 10 anos do festival de forma inesquecível e segura”, encerrou Jender Lobato.