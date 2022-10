Andorinhas ‘invadem’ ensaio fotográfico de noivado e resultado surpreende

O advogado Danilo Silva e a servidora Daniely Souza ganharam um presente-surpresa na sessão de fotos em que registrariam seu noivado. Milhares de andorinhas-do-campo, da espécie Progne tapera, cruzaram o céu no momento dos cliques e deixaram tudo ainda mais especial.

O fotógrafo Tomaz Ribeiro, de 28 anos, que se apresenta como “criador de valiosas heranças visuais”, não perdeu tempo. Eternizou o “encontro” inusitado, que durou cerca de 15 segundos.

O casal vive em Boa Vista, capital de Roraima, e escolheu uma passarela no Parque do Rio Branco, no centro da cidade, para fazer as fotografias. Danilo, de 36 anos, conta que a ideia inicial era fazer as fotos onde será o casamento, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Teriam perdido a visita ilustre dos pássaros.

Daniely, de 28 anos, adorou o resultado. “Foi uma surpresa linda. Quando nós vimos a revoada foi uma mistura de sentimentos. Primeiro, ficamos assustados e muito surpresos, pois não estávamos esperando, não foi programado. Mas, ao mesmo tempo, ficamos encantados.”

Andorinha só? Nunca

Andorinhas são pássaros pequenos que costumam voar em grupos. Lembra da expressão “uma andorinha só não faz versão”? Então…

Tomaz Ribeiro contou ao Hypeness que, na hora, nem pensou. “Só cliquei, cliquei, cliquei. Foram vários cliques pois estava com medo de ser algo muito repentino, mas cara, foi um privilégio estar lá e o resultado ficou incrível.” O resultado também virou vídeo.

