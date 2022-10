Linhas de ônibus da zona Oeste terão mudança temporária no domingo

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa as mudanças temporárias no domingo, 23/10, entre 4h e 6h, nas linhas de ônibus que atendem a avenida Coronel Cyrillo Neves, por causa da realização da Maratona Internacional de Manaus.

Devido ao evento, todos os retornos na avenida estarão interditados, impossibilitando o tráfego das 11 linhas de ônibus que atendem a via.

No sentido Centro, as linhas 118, 122, 123 e 128 irão seguir itinerário normal até a rua Nelson Rodrigues e então passar pela rua Professora Emília Cavalcante, travessa 2, rua Oitante, avenida Liberdade e avenida Coronel Teixeira, a partir de onde seguem o itinerário normal.

Também no sentido Centro, as linhas 008, 013, 019, 116, 119, 121 e 129 seguirão pela rua Nelson Rodrigues, rua Professora Emília Cavalcante, travessa 2, rua Oitante, avenida Liberdade, avenida Coronel Teixeira, avenida Brasil, rua Belo Horizonte e rua da Prosperidade, então, itinerário normal.

No sentido bairro, as linhas 008, 013, 019, 116, 119, 121 e 128 seguem normalmente até a avenida Coronel Cyrillo Neves e passarão pela avenida Brasil (retorno) e avenida Coronel Cyrillo Neves e seguem seus itinerários normais.

Informações e sugestões sobre o transporte público podem ser encaminhadas por meio do Disque Transporte 118.