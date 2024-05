Gestão municipal já chega à marca de 86,3% das escolas totalmente revitalizadas

A educação municipal vem passando por transformações que têm impactado positivamente a vida dos estudantes e dos profissionais da educação de Manaus. O plano de reformas e ampliações das unidades de ensino já chega à marca de 86,3% de conclusão, com 336 prédios próprios totalmente revitalizados, faltando poucas reformas para completar a meta e o compromisso da atual gestão da Prefeitura de Manaus com a melhoria da infraestrutura escolar.





Uma completa reconstrução nas estruturas das escolas, do piso ao teto, e por todas as zonas da cidade, incluindo a área rural. Até o momento, são 107 escolas revitalizadas na zona Norte; 101 na zona Leste; 45 na zona Oeste; 27 na zona Rural; 24 na zona Sul; 15 na Centro-Oeste; 12 na Centro-Sul, e duas no Centro da cidade.

“Estamos fazendo uma verdadeira revolução em várias áreas municipais e a educação é uma das nossas prioridades. A nossa meta é revitalizar todas as escolas municipais, melhorando a infraestrutura educacional. Já chegamos em mais de 86% das unidades e falta pouco para estarmos com a totalidade das escolas reformadas. Estamos proporcionando mais dignidade aos nossos estudantes e professores, para atuarem em uma escola com mais conforto e qualidade”, declarou o prefeito David Almeida.

Para ele, a infraestrutura das unidades educacionais é parte fundamental na melhoria da qualidade de ensino, atrelada à valorização profissional, ampliação do atendimento e ações e projetos integrados. “Já pagamos um dos três melhores salários do Brasil para a educação municipal. Dobramos o número de vagas em creches, e a nossa educação básica alcançou nota histórica no último resultado do Ideb. Quero poder ser o prefeito desta cidade que, ao final do mandato, tenha a melhor educação básica do Brasil”.

Necessidade de décadas

Algumas das escolas reformadas estavam há quase 40 anos sem quaisquer intervenções significativas, como a escola municipal Nossa senhora das Graças, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste. E a grande maioria estava em situação precária, com problemas na parte elétrica e telhados com vazamento, alagando muitos prédios quando chovia, dentre inúmeros outros problemas.

Com as obras da atual gestão, todas as unidades receberam luminárias, forro, louças, revestimentos, coifa na cozinha, além de pintura geral, paisagismo, instalação de drenos e execução de abrigos de gás. Além disso, a maioria conta com Centro de Tecnologias Educacionais (CTE) e sala de recursos.