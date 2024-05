Rota do distrito cai em igarapé no Armando Mendes

Na manhã desta segunda-feira, (6), um ônibus do transporte especial da empresa Zenatur que levava funcionários do Distrito Industrial, caiu parcialmente em uma área de igarapé, situada na rua Q, comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.





Após cair no local os funcionários tiveram que sair às pressas pois o volume da água subia rapidamente colocando a vida dos trabalhadores em risco.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), foi acionado e ajudou no resgate.

Por Correio da Amazônia