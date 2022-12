Após denúncia traficante é preso com arma e drogas no bairro da Compensa

MANAUS – A equipe rocam, recebeu denúncia de populares na noite de sexta-feira, (9), que um indivíduo trajando camisa preta e bermuda jeans, havia desembarcado de um veículo na entrada do beco Trelele, bairro Compensa, com uma mochila de cor preta.

Foi realizado incursão no local onde o indivíduo foi avistado com as características repassadas, realizada abordagem e e busca pessoal foi encontrado uma arma de fogo em sua cintura e na sua mochila foi encontrado grande quantidade de entorpecentes.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e conduzidosaté o 19º DIP para as procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia