Eleição na Associação dos Municípios terá chapa de coalizão e vice-presidentes de Calhas

O processo de reconstrução da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), terá início no próximo dia 15, quando os prefeitos de todas a Calhas de Rios e da Região Metropolita de Manaus, estarão reunidos para a eleição da nova presidência a ser formada por uma chapa de coalizão e com novo plano estratégico de ação.

A eleição acontecerá às 14 horas, no Hotel Confort, Distrito Industrial. A meta dos postulantes à nova diretoria, encabeçada pelos prefeitos de Rio Preto da Eva e de Novo Airão, Anderson Sousa (presidente) e Frederico Júnior (vice), é o fortalecimento imediato dos municípios e um link direto com o governador do Estado, Wilson Lima.

Demandas

Para o prefeito Anderson Souza, dentro desta nova composição, as demandas municipais serão encaminhadas de forma mais célere, com administração compartilhada, formada por ‘vice-presidentes regionais’ responsáveis por cada uma das Calhas dos Rios. “Estes prefeitos tem maior identificação com as demandas regionais e, certamente, estarão facilitando o trabalho da presidência da Associação”, destaca.

A eleição da chapa conta com apoio incondicional do senador Omar Aziz (PSD), que tem conversado com prefeitos aliados, pedindo apoio e voto em Anderson e Frederico.

Anderson informou ainda, que a chapa de coalizão tem outro feito importante, o de trazer vários prefeitos que apoiaram o senador Eduardo Braga (MDB) para exercerem o cargo de vice-presidentes (representantes das Calhas dos Rios). Com isso, a AAM estará mantendo um link direto com os governos estadual, federal e com os parlamentares, que podem contribuir para a liberação e captação de recursos aos municípios amazonenses, através das emendas parlamentares.

“Seremos muito mais fortes, representativos, integrados e articulados, de forma que possa favoreça a relação de parceria com o staff político estadual e federal e a liberação de investimentos voltados para as atividades socioeconômicas, de infraestrutura, desenvolvimento de políticas públicas e tecnologias, que podem servir melhor o cidadão do interior”, pontua o prefeito Anderson.

Transparência

A nova Associação Amazonense dos Municípios tem como meta fortalecer a comunicação entre as prefeituras municipais e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Como também, aproximar as administrações municipais aos órgãos de controle – TCE, TCU, CJU e Ministérios Públicos Estadual e Federal, de forma que possa consolidar uma rede de Transparência Pública para os municípios.

“Teremos um novo tempo, teremos uma nova forma de administrar a Associação Amazonense dos Municípios. Estaremos mais próximos dos senadores, deputados federais, estaduais, para que eles tenham conhecimento, em tempo real, dos problemas que precisam serem corrigidos e investimentos necessários à população do interior do Estado”, conclui o prefeito Anderson Sousa.

Chapa de coalizão: