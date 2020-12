Após festa de Carlinhos Maia cerca de 48 pessoas pegam covid, 2 estão na UTI

A prova que não há aglomeração ‘seguindo todos os protocolos de saúde’ foi, infelizmente, comprovada após a realização do ‘Natal da Vila’, oferecida pelo influenciador Carlinhos Maia para centenas de pessoas há uma semana.

Cerca de 47 pessoas que trabalharam no evento, e um dos convidados, testaram positivo para o coronavírus segundo informações publicados pelo colunista Erlan Bastos. “A coluna apurou que não foi feita testagem em todos os convidados e que em nenhum momento foi exigido o uso de máscara dos participantes. Há inclusive influenciadores ‘escondendo’ o diagnóstico da covid-19 após participar do evento”, afirma Erlan.

A festa, realizada em um galpão com ar-condicionado em um cenário temático teve shows de Calcinha Preta, Rodrigo Teaser, o cover Michael Jackson, do Dennis DJ, da cantora e ex-BBB 20 Gabi Martins, e do cantor Tierry.

Entre os convidados estavam Lucas Guimarães, Camila Loures, Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gizelly Bicalho, Matheus Mazzafera, Yarley, Gui Napolitano, Vanessa Giácomo e Mileide Mihaile, que tambémfoi contaminada.

Aninha Souza, cerimonialista do evento, usou as redes sociais para se defender da denúncia do colunista. “Estou rindo para não voar em um. Fiquei revoltada. Não falem o que não sabem. Não sou irresponsável. Pós evento falamos com todos os fornecedores que estavam sobre minha coordenação. Os forncedores e colaboradores deles também. Nos preocupamos com os forncedores também, não só com os convidados”, afirmou nas redes sociais.

