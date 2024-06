Arroz a 4 Reais: Governo Lula compra 260 mil toneladas para evitar especulação do mercado

Conab vai destinar os grãos a pequenos varejistas das regiões metropolitanas para evitar especulação, estabilizar preços e garantir estoques





O governo federal liberou recursos na ordem de R$ 7,2 bilhões para a compra de até um milhão de toneladas de arroz para impedir a especulação nos preços.

Após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubar uma liminar que impedia a realização de leilão para a compra de arroz pelo governo brasileiro, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) comprou 263 mil toneladas do produto para a recomposição dos estoques públicos devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

De acordo com a Conab, os estoques adquiridos no leilão serão destinados aos pequenos varejistas das regiões metropolitanas que serão vendidos às camadas mais pobres da população. As mais de 260 mil toneladas de arroz arrematadas no evento deverão chegar até o dia 8 de setembro aos consumidores, conforme a determinação do governo Lula.

O preço médio da compra através do leilão foi de R$ 25 para cada saco de 5kg de arroz e a Conab estabelece que o quilo do arroz chegará aos brasileiros por, no máximo, R$ 4.

O governo federal liberou recursos na ordem de R$ 7,2 bilhões para a compra de até um milhão de toneladas de arroz importado com o objetivo de recompor os estoques e evitar especulação financeira, além de promover a estabilização do preço do grão nos mercados brasileiros. A aquisição foi definida pela Medida Provisória 1.217/2024, editada após tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, que responde por 68% de todo arroz produzido no Brasil.

