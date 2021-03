Artesãos poderão emitir carteira nacional em nova plataforma

O Portal do Artesanato Brasileiro (PAB), acessado para efetuar o pré-cadastro e cadastro da Carteira Nacional do Artesão, será migrado para a plataforma gov.br, a partir desta quarta-feira (31). De acordo com a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão que gerencia o Programa do Artesanato Amazonense, dessa forma, o portal, que era acessado no endereço www.artesanatobrasileiro.gov.br, agora terá acesso pelo www.gov.br/artesanato.

O objetivo do portal é viabilizar agilidade e segurança para os artesãos que desejam obter a carteira profissional. Durante o processo da emissão da Carteira Nacional do Artesão, o profissional interessado passará pelo pré-cadastro, no endereço www.gov.br/artesanato, cumprindo todos os requisitos exigidos durante a inscrição. Em seguida, deverá esperar pela confirmação do colaborador da coordenação estadual indicando se o produto apresentado foi aprovado ou não.

Nos casos de renovação da carteira, o artesão poderá fazer a solicitação via telefone no número (92) 99447-7871, ou no e-mail: [email protected], onde responderá algumas perguntas exigidas pelo sistema e se desejar, cadastrar novas habilidades.

A Carteira Nacional do Artesão é uma identificação nacional para artesãos de todo o Brasil. Além disso, ela oferece diversos benefícios, como a participação em feiras de artesanato nacionais e internacionais, a isenção de 100% da cobrança de ICMS de produtos artesanais comercializados e a emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA).