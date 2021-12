Arthur Neto nega apoio a Lula para as eleições de 2022

Mesmo tendo participado de um jantar com o ex-presidente Lula no último fim de semana, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, negou que dará apoio ao petista na disputa pela presidência do Brasil em 2022. O encontro também teve a presença de Geraldo Alckmin, que já sinalizou aliança com Lula.

“Sou fiel ao meu partido e não confundo diálogo com adesão. O PSDB tem candidato à presidência da República, que, obviamente, contará com meu apoio. Esse é o compromisso com meu partido, com a democracia e, portanto, com o Amazonas, a Amazônia e o Brasil. Ajudei a construir a história do PSDB e prezo o legado que, com meus companheiros, erigimos para este povo e este país”, disse Arthur em nota.

Em 2005, Arthur Neto fazia oposição a Lula no Congresso Nacional e chegou a prometer “dar uma surra” no petista. “Durante oito anos, fiz forte oposição no Senado ao governo do então presidente Lula. E, em muitas ocasiões, quando analisávamos matérias boas para o povo, não hesitei em votar a favor. Assim como fui um dos mais ativos na derrubada da injusta CPMF”, relembrou.

“Política, para mim, é uma coisa séria e respeitável. Lamento muito quem não age assim”, completou Arthur.

O jantar beneficente aconteceu no último fim de semana em São Paulo. O evento também teve a presença do senador Omar Aziz.