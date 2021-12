Embarque e desembarque serão feitos somente no porto de Parintins

Enquanto durarem as obras no terminal hidroviário de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), o embarque e desembarque de passageiros e embarcações de grande porte serão feitos somente no cais do porto do município.

As obras no terminal hidroviário são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Temporariamente, as operações estavam centralizadas em porto privado, atividade que ficará proibida a partir desta quarta-feira (22). Caso haja descumprimento haverá possibilidade de aplicação de multa para o proprietário da embarcação. O embarque de cargas continuará acontecendo no Porto Santa Rosa.

O prefeito Bi Garcia lembrou que foram enviados vários ofícios ao DNIT e a prefeitura até patrocinou a chegada de profissionais do Governo Federal para que pudessem fiscalizar e a reabrir o Porto em sua totalidade. “Lamentavelmente nada aconteceu. Hoje fui à Capitania dos Portos e chegamos ao entendimento de que a Capitania tem autonomia para proibir o embarque e desembarque de passageiros na Construtora Santa Rosa. Depois dessa reunião, estamos baixando a portaria permitindo somente o embarque e desembarque de cargas naquele local e de passageiros ficará restrito no Porto, que é de responsabilidade do DNIT, do Governo Federal”, salientou o prefeito.